L'Allemagne pique la place du Japon et devient la troisième puissance économique mondiale

Le Japon a perdu en 2023 sa place de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne. Une nouvelle perçue comme un trompe-l'œil outre-Rhin.

Un évènement dans le monde économique. En 2023, le Japon a perdu son titre symbolique de troisième puissance économique mondiale au profit de l'Allemagne, selon des données préliminaires du produit intérieur brut (PIB) nippon publiées ce jeudi. Une situation qui peut s'expliquer notamment par la chute du yen.

Le PIB nominal du Japon en 2023 s'est élevé à quelque 4200 milliards de dollars, contre environ 4500 milliards de dollars pour l'Allemagne, dont le PIB nominal a été dopé par l'inflation, restée forte l'an dernier dans le pays. Mais en termes réels, c'est-à-dire sans le biais de l'inflation, le PIB nippon a accéléré l'an dernier (+1,9%, contre 1% en 2022), alors que l'économie allemande s'est contractée de 0,3%, selon des données officielles publiées en janvier.

Un trompe-l'œil outre-Rhin

Puissance exportatrice, l'Allemagne souffre de la faible demande extérieure, des coûts de l'énergie pour son important secteur manufacturier et des taux d'intérêts relevés par la Banque centrale européenne (BCE) dans le but de vaincre l'inflation.

La dégradation de la conjoncture en Allemagne fait que son nouveau titre de troisième puissance économique mondiale, qui lui était promis depuis octobre dernier par les prévisions du Fonds monétaire international (FMI), est perçu comme un trompe-l'œil outre-Rhin. D'autant que l'Inde pourrait dépasser à la fois le Japon et l'Allemagne d'ici quelques années.

Au Japon, les médias ont abondamment commenté la perte de son troisième rang économique mondial, rappelant qu'au-delà de l'impact exceptionnel de la chute du yen, de puissants facteurs fondamentaux négatifs sont à l'œuvre, comme le déclin démographique accéléré de l'archipel et la faiblesse chronique de sa productivité.

"Après avoir cédé à la Chine la deuxième place derrière les États-Unis en 2010, à présent le Japon abandonne aussi le troisième rang", a déploré le grand quotidien économique japonais Nikkei dans un éditorial publié samedi dernier. "Le Japon n'a pas fait de progrès pour augmenter son propre potentiel de croissance. Cette situation doit être un signal d'alarme pour accélérer des réformes économiques qui ont été négligées", a ajouté le Nikkei.

Comme l'Allemagne, le Japon est une puissance industrielle et exportatrice, mais ce statut est en perte de vitesse depuis longtemps et sa consommation intérieure est actuellement minée par l'inflation et la chute du yen. Au quatrième trimestre, le PIB nippon s'est de nouveau contracté (-0,1% sur un trimestre en données réelles ajustées des variations saisonnières), soit un deuxième repli d'affilée après un déclin plus marqué sur la période juillet-septembre (-0,8% selon un chiffre révisé jeudi à la baisse).