L'enseigne de chaussures Minelli placée en redressement judiciaire

Pour rappel, de nombreuses enseignes ont fortement souffert, ces derniers mois, des conséquences de la pandémie, de l'inflation, de la hausse des coûts de l'énergie, des matières premières, des loyers et des salaires, et de la concurrence de la seconde main et de la fast fashion. De Burton of London à Gap France en passant par André, San Marina, Kaporal, Don't Call Me Jennyfer, Du Pareil au Même ou Sergent Major, toutes ont été confrontées à cette conjoncture défavorable. En septembre 2022, Camaïeu a même été liquidée, avec, à la clé, le licenciement de ses 2100 salariés.