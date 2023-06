L'enseigne Courtepaille reprise en partie, mais la moitié de ses salariés sur la touche

Née en 1961 et florissante dans les années 70-80, l'enseigne de restaurants souvent implantés au bord des autoroutes réalisait encore avant la crise sanitaire un chiffre d'affaires annuel de 190 millions d'euros dans 278 restaurants. Mais elle ne s'est jamais relevée de la pandémie, notamment à cause des longues périodes de fermeture du service en salle, du boom des livraisons à domicile et de la généralisation du télétravail. Elle n'a jamais retrouvé son niveau de fréquentation d'avant-Covid : il était encore en repli de 25% en 2022, comparé à 2019. La chaîne a aussi souffert de la flambée de l'inflation qui a renchéri les coûts d'approvisionnement et des matières premières et a contraint sa clientèle, des familles au budget serré, à faire des arbitrages dans sa consommation.

Un nouveau chapitre s'ouvre désormais avec cette reprise. "Nous sommes ravis d'accueillir Courtepaille au sein de notre famille de marques et de travailler à préserver son identité et son héritage tout en lui insufflant une nouvelle dynamique", a déclaré Alexandre Baudaire, directeur général délégué de La Boucherie, cité par un communiqué du groupe. Dans le détail, cinq des 87 restaurants repris le seront par un salarié et par des franchisés actuels à Gonesse, Saint-Brice-sous-Forêt, Rennes-Pacé, Brie-Comte-Robert et Ormesson, qui deviendront franchisés de La Boucherie, a indiqué une porte-parole de cette société à l'AFP.

Le groupe "s'appuiera sur les équipes Courtepaille et les franchisés pour relancer la marque et son développement", a-t-il ajouté. Fondé en 1987 par la famille Baudaire, le dynamique groupe La Boucherie compte les enseignes Restaurant La Boucherie, Poivre Rouge, Bistrot du Boucher, Le Kiosque du Boucher, Mister Döner et Constant, qui font un chiffre d’affaires sous enseignes de 160 millions d'euros. Avec la reprise de Courtepaille, il comptera 253 restaurants et près de 3000 collaborateurs.