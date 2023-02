L'indemnité carburant prolongée jusqu'à fin mars, annonce Bruno Le Maire

Disponible depuis le 16 janvier dernier, cette aide concerne pourtant jusqu'à 10 millions de Français, selon une estimation de l'exécutif, ces travailleurs modestes qui partent travailler en voiture ou en deux-roues motorisé. Elle a été mise en place en remplacement de la ristourne généralisée à la pompe, en vigueur jusqu'à fin 2022, et s'applique à tout type de véhicule, y compris les deux-roues à moteur et les voitures sans permis (les vélos et trottinettes électriques sont exclus). Une fois demandée, cette indemnité est versée une seule fois dans l'année.