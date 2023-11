L'inflation a-t-elle poussé 80% des Français à restreindre leurs achats de produits "made in France" ?

Lorsque l'on se penche plus en détails sur les résultats du sondage, on note que ce sont en priorité les consommateurs dont les revenus sont faibles qui ont le plus fait évoluer leurs habitudes. Du côté des foyers plus aisés en revanche, aux revenus d'au moins 3500 euros mensuels, l'impact de l'inflation sur les achats de "made in France" est clairement inférieur. L'écart atteint 25 points entre ces différentes catégories de population, lorsque la question du renoncement au "made in France" est évoquée (78% contre 53%).