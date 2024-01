L'inflation repart à la hausse en décembre

L'inflation a rebondi en décembre en 2023 à 3,7% sur un an, selon l'Insee. Une hausse de 0,2% à cause de "l'accélération" des prix de l'énergie et des services.

L'inflation en France a légèrement augmenté à 3,7% sur un an au mois de décembre, après une hausse de 3,5% en novembre, selon des données provisoires publiées ce 4 janvier par l'Insee. "Cette hausse de l’inflation serait due à l’accélération sur un an des prix de l’énergie et des services. Les prix des produits manufacturés et de l’alimentation ralentiraient de nouveau", indique l'Institut national de la statistique.

Dans le détail, les prix de l'énergie ont augmenté de 5,6% sur un an en décembre, contre 3,1% en novembre. Les tarifs des services rencontrent une hausse de 3,1% (après 2,8%). À l'inverse, les prix de l'alimentation ont continué à ralentir, avec une hausse de 7,1% en décembre, contre 7,7% en novembre, puisque "la hausse des prix des produits frais serait contrebalancée par la baisse de ceux de l’alimentation hors frais".