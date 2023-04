L'inflation en France restera élevée jusqu'à fin 2023, prévoit l'OFCE

Les Français devront encore patienter avant de pouvoir enfin souffler. L'inflation restera élevée en France jusqu'à la fin de 2023, "oscillant entre 5,5% et 6,5%", et devrait refluer ensuite aux alentours de 3% fin 2024, a indiqué, ce jeudi 13 avril, l'OFCE dans ses perspectives économiques. Conséquence de cette hausse des prix, le pouvoir d'achat des ménages devrait baisser de 1,2% entre 2022 et 2024, projette l'Observatoire français des conjonctures économiques.

En effet, "la hausse des salaires nominaux n'est pas suffisante pour compenser la hausse de l'indice des prix à la consommation", entraînant une baisse du pouvoir d'achat, a expliqué lors d'une conférence de presse Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévisions de l'OFCE. Et ce,"malgré les mesures fiscales déployées" par le gouvernement comme la réduction de la taxe d'habitation ou la suppression de la redevance audiovisuelle.

En conséquence, "un découplage apparaît entre d'un côté le comportement des entreprises qui investissent, restockent et embauchent, et de l'autre des ménages qui réduisent leurs consommations et leurs investissements pour faire face à leur baisse de pouvoir d'achat", constate l'observatoire dans sa note.