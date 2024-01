L'intelligence artificielle touchera 60% des emplois dans les économies avancées, selon le FMI

60% des emplois qualifiés vont être bouleversés par l'arrivée de l'IA, selon le FMI. Mais les conséquences ne sont pas seulement négatives, a rassuré sa directrice générale.

L'arrivée de l'intelligence artificielle (IA) sur le marché inquiète autant qu'elle fascine. Avant l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le Fonds monétaire international (FMI) a eu l'occasion de livrer son constat sur le bouleversement que cette technologie va engendrer dans l'économie.

La crainte d'inégalités face à l'IA

Et ces changements seront majeurs puisque son développement va toucher 60% des emplois qualifiés dans les économies avancées, comme l'a souligné la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, dans un entretien accordé à l'AFP. "Dans le monde, 40% des emplois seront touchés. Et plus vous occupez un emploi qualifié, plus ce sera le cas. Ainsi, pour les économies avancées, et certains pays émergents, 60% des emplois seront concernés." Selon le rapport, Singapour, les États-Unis et le Canada sont les pays les mieux préparés jusqu'ici à l'intégration de l'IA dans leur système économique.

Vient ensuite le cas des pays plus pauvres, qui pourraient se trouver lésés par l'avancée de l'IA et ne pas tirer les bénéfices d'une telle intégration. "Nous devons aller vite, leur permettre de profiter des opportunités offertes par l'IA. La vraie question sera de mettre de côté les craintes liées à l'IA pour se concentrer sur comment en tirer le meilleur avantage pour tous", selon la directrice générale du FMI. Mais les conséquences du développement de l'IA à travers le monde ne sont pas exclusivement négatifs. À l'inverse, celui-ci pourra se traduire par "une hausse de vos revenus", a pu insister Kristalina Georgieva qui y voit là une "formidable opportunité".