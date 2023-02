La chaîne Burton of London ferme un quart de ses magasins en France ce samedi

Dans les 47 points de vente que Burton of London ne ferme pas ou ne cherche pas à céder, les collections pour femme vont disparaître pour se "recentrer sur l'homme", et les points de vente "accueilleront d'autres marques" de vêtements pour homme. Trois magasins - Colmar, Rouen et Chartres- seront les premiers à tester ce concept de magasin multimarques. "On va changer le modèle économique" car "si on fait la même chose, on va avoir le même résultat", abonde Thierry Le Guénic.

Entre les enseignes André, Camaïeu, San Marina, Kookaï ou encore Gap France, le prêt-à-porter français connaît actuellement une succession de liquidations et redressements judiciaires, en raison de la crise sanitaire, mais aussi de la concurrence de la vente en ligne et du marché de la seconde main.