La croissance française devrait chuter à 0,3% en 2023

Selon le scénario "le plus probable" retenu pour les projections macroéconomiques des trois prochaines années de la banque centrale française, la croissance économique de la France devrait ainsi fortement décélérer, de 2,6% en 2022 à 0,3% en 2023. Un tassement qui sera cependant suivi d'un rebond à 1,2% en 2024 - moins que le +1,8% anticipé précédemment, car "l'hiver 2023-24 pourrait encore être un peu compliqué dans le contexte de la crise énergétique", selon son directeur général, Olivier Garnier. La reprise se poursuivra en 2025 avec une croissance attendue à 1,8%.

Ces prévisions restent toutefois sujettes à une forte incertitude en raison de la grande volatilité des prix de l'énergie, des tensions géopolitiques, surtout la guerre en Ukraine, et de l'évolution de la situation sanitaire en Chine avec le Covid-19, a souligné la Banque de France. Raison pour laquelle la fourchette de l'évolution du PIB pour l'an prochain est particulièrement large. L'institution financière prévoit une croissance comprise entre -0,3% et +0,8%. Un scénario qui reste plus pessimiste que celui du gouvernement, qui prévoit 2,7% de croissance pour cette année et 1% en 2023.