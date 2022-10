La France a-t-elle le taux d’inflation le plus bas de la zone euro ?

"Quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console." Dans un climat social compliqué et au moment où la gauche proteste "contre la vie chère", le gouvernement semble avoir fait sien le célèbre adage et cherche à vanter plus que jamais les mérites de sa politique économique. Dimanche 16 octobre, sur le plateau de LCI pour l’émission du Grand Jury, le ministre de l’Éducation nationale a répondu à la colère des grévistes de Total par un constat : le taux d’inflation que connait la France actuellement est haut, certes, mais il est le plus faible de la zone euro.