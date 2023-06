La France maintient sa note "AA" : tous ces pays qui font mieux dans le classement de Standard & Poor's

La nouvelle a été accueillie avec soulagement. L'agence Standard and Poor's a décidé ce vendredi 2 juin de ne pas dégrader la note de la France, maintenant sa précédente notation "AA". Une bonne nouvelle pour l'Hexagone, mais qui ne place pas pour autant le pays parmi les meilleurs élèves. Car si cette note (qui signifie une forte capacité à pouvoir rembourser ses dettes) figure parmi les plus hautes, le niveau "AAA" reste le plus élevé.