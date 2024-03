La France devient le deuxième exportateur mondial d'armes et devance la Russie

C’est la première fois que la France devance la Russie en matière de ventes d’armes à l'international. Ce bilan record est dû en grande partie aux livraisons de Rafale à l’Inde, au Qatar et aux Émirats arabes unis.

L’industrie de défense française se porte à merveille. La France est devenue le deuxième plus grand exportateur d’armes au monde, derrière les États-Unis et devant la Russie. Entre 2014 et 2023, les exportations d’armement français ont augmenté de 47%, selon un rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri) publié ce lundi 11 mars.

Les principaux clients de la France sont des pays d’Asie et d'Océanie (42%) ainsi que ceux du Moyen-Orient (34%), précise l'institut suédois. Ces ventes records ont été franchies alors que les dépenses militaires des États n'ont jamais été aussi importantes depuis trente ans, soit depuis la fin de la guerre froide.

Malgré la volonté affichée de Paris de recentrer ses exportations d’armements vers l’Europe, ce bilan positif est dû en grande partie au succès à l’exportation, tardif mais réel, du Rafale, l'avion de combat du groupe français Dassault Aviation. Il a été commandé par l'Égypte (30 avions), le Qatar (36) et l'Inde (36).

En 2021, la France a signé un contrat de 80 avions Rafale avec les Émirats arabes unis, pour un peu plus de 16 milliards d'euros, tandis que la Grèce et l'Indonésie ont annoncé respectivement la commande de 18 (dont 12 d'occasion) et 42 Rafale. Un contrat portant sur 54 avions de combat serait aussi envisagé avec l'Arabie Saoudite.

États-Unis et Europe occidentale pèsent pour 72% du total d'armes exportées

"L'armement français n’est pas seulement apprécié au travers du Rafale, il s'impose comme une référence mondiale dans un large spectre capacitaire : missiles, frégates, sous-marins, artillerie, hélicoptères, radars, satellites d'observation", soulignait, en juillet 2023, le ministre des Armées Sébastien Lecornu, dans un rapport au Parlement sur les exportations d'armement de la France.

La politique d'exportation d'armement de la France a deux objectifs, "contribuer à la sécurité internationale" et "disposer dans la durée d'une industrie française et européenne" répondant aux ambitions stratégiques, pouvait-on lire dans ce rapport. En Europe également, la Pologne a signé un contrat d'acquisition de deux satellites d’observation français en décembre 2022.

Si les ventes d'armes françaises à l'international se portent bien, la Russie ne peut pas en dire autant. Sur la période allant de 2014 à 2023, les exportations mondiales d’armes de fabrication russe ont chuté de 53%, avec un net recul au cours des cinq dernières années, souligne l'institut suédois dans son rapport annuel.

À titre d’exemple, la Russie a exporté des armements vers seulement 12 pays en 2023 (contre 31 en 2019). Dans le même temps, l'Ukraine est devenue le plus grand importateur européen d’armes et le quatrième au monde, après qu’au moins 30 États lui ont fourni des armes majeures à titre d'aide militaire dès février 2022.

À eux seuls, les États-Unis et les États d’Europe occidentale représentent 72% du total des exportations mondiales d’armes entre 2019 et 2023.