La guerre en Ukraine cause le plus grand choc sur les matières premières depuis les années 1970

La Banque mondiale anticipe ainsi une hausse de plus de 50% cette année pour les prix de l'énergie, avant une baisse en 2023 et 2024. Les prix des biens non-énergétiques, comme les produits agricoles et les métaux, devraient eux augmenter de près de 20% en 2022, puis diminuer également au cours des années suivantes. "Cependant, les prix des produits de base devraient rester bien supérieurs à la moyenne des cinq dernières années et, en cas de guerre prolongée ou de nouvelles sanctions contre la Russie, ils pourraient devenir encore plus élevés et plus volatils que ce qui est actuellement prévu", avertit également la Banque mondiale.

Selon ses prévisions, le cours du pétrole brut devrait atteindre une moyenne de 100 dollars le baril en 2022, ce qui correspond à son plus haut niveau depuis 2013 - et à une augmentation de plus de 40 % par rapport à 2021. Il devrait baisser à 92 dollars en 2023, ce qui sera bien au-dessus de la moyenne sur cinq ans de 60 dollars le baril. Les cours du gaz naturel (européen) devraient être deux fois plus élevés en 2022 qu’en 2021, tandis que les prix du charbon devraient être 80 % plus élevés, soit des sommets historiques dans les deux cas. Les prix des métaux devraient pour leur part progresser de 16 % en 2022 avant de s’atténuer en 2023, mais en se maintenant à des niveaux élevés. Les cours du blé devraient eux augmenter de plus de 40 %.