Deezer prévoit une entrée à la Bourse de Paris d'ici "fin juillet"

En 2015, Deezer avait tenté une entrée en Bourse avant d'y renoncer à la dernière minute au motif de "conditions de marché" défavorables. Sept ans plus tard, la plateforme française de streaming de musique va faire son entrée "fin juillet" à la Bourse de Paris via le SPAC (véhicule d'investissement) I2PO, détenu par la famille Pinault, Matthieu Pigasse et une ancienne dirigeante de WarnerMedia.

"I2PO et Deezer ont conclu un accord définitif de rapprochement en vue de coter en Bourse la plateforme mondiale de streaming musical", écrivent les deux entités dans un communiqué conjoint publié lundi 18 avril, précisant que l'opération valorisera Deezer à hauteur de 1,05 milliard d'euros.