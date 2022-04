La rémunération estimée à 66 millions d'euros de Carlos Tavares, dirigeant de Stellantis, choque

Cette société de gestion de portefeuille à dimension éthique et qui souhaite faire évoluer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des groupes cotés a jugé "indécente" cette rémunération dans un communiqué publié mardi. "Est-elle justifiée socialement alors que le groupe va devoir probablement faire face à des restructurations massives avec des suppressions d’emplois à la clé, compte tenu de ses surcapacités de production ?", s'est interrogé PhiTrust.

Dans un contexte effectivement très compliqué pour l'industrie automobile, Stellantis a dégagé en 2021 un bénéfice net de 13,4 milliards d'euros, presque triplé par rapport à 2020. Des performances qu'il fallait récompenser, a défendu le président de Stellantis, John Elkann, contestant par ailleurs les chiffres de Phitrust concernant la rémunération de Carlos Tavares.

Dans le détail, le dirigeant de 63 ans devrait toucher 19 millions d'euros au titre de l'exercice de sa fonction en 2021, en plus duquel s’ajoutent 47 millions d’attribution d’actions gratuites et de rémunération exceptionnelle fondée sur la capacité de Carlos Tavares à transformer Stellantis, une grande partie étant soumise à l’atteinte d’objectifs et n’étant pas touchée avant 2026-2028. S'il est validé, ce salaire serait l'un des plus élevés de l'automobile mondiale, mais aussi de l'économie française.