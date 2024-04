La TVA a 70 ans : une taxe souvent remise en question qui reste la première recette fiscale de l'État

La TVA a été mise en place il y a 70 ans, le 10 avril 1954, sous René Coty. De nombreux pays ont ensuite imité la France dans les années 1960 et 1970. C'est la première recette fiscale pour l'État.

C'était il y a 70 ans : la taxe sur la valeur ajoutée a été instaurée le 10 avril 1954. Imaginée par l'inspecteur des finances Maurice Lauré, elle avait été votée par l'Assemblée nationale quelques jours plus tôt. René Coty était alors président et Edgar Faure ministre des Finances.

En quelques années, nos voisins européens ont imité ce nouvel impôt français : l'Allemagne a instauré la TVA en 1968, les Pays-Bas en 1969, la Belgique en 1971, puis l'Italie et le Royaume-Uni en 1973. Aujourd'hui, les États-Unis font figure d'exception : c'est le seul pays parmi les 38 que compte l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à ne pas avoir instauré de TVA.

Première recette fiscale

En France, cette taxe est l'impôt qui rapporte le plus à l'État : en 2023, elle a représenté 37,5% des recettes fiscales brutes, soit 183,9 milliards d'euros. Depuis dix ans, elle est fixée à 20% pour le taux normal, à 10% et 5,5% pour les taux réduits, et à 2,1% pour le taux super-réduit. Un produit considéré comme de première nécessité est ainsi moins taxé qu'un produit considéré comme de luxe.

Bien que toujours en place 70 ans après son élaboration, la TVA fait aujourd'hui l'objet de débats. Puisqu'elle dépend de la consommation, elle pèse plus lourd dans les dépenses des ménages à faibles revenus que dans celles des ménages plus riches, souligne l'Observatoire des inégalités. D'autres controverses sur cette taxe concernent la définition des produits considérés comme de luxe ou de première nécessité : comme le rappelait TF1 en novembre, le chocolat noir est par exemple moins taxé que le chocolat au lait.

La suppression de la TVA sur les produits de première nécessité est une mesure souhaitée par le Rassemblement national, comme l'a rappelé en septembre 2023 le vice-président du parti, Sébastien Chenu. À l'inverse, fin mars après la publication des chiffres du déficit public, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a suggéré dans une interview à Sud-Ouest la mise en place d'une "TVA sociale", c'est-à-dire une hausse de la TVA pour compenser une hausse des salaires nets, dans le but de "récompenser le travail". Pour le moment, une réforme de la TVA n'est pas à l'ordre du jour.