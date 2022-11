Paris vise 40% de "logement public" pour 2035

La Mairie de Paris a annoncé dimanche vouloir atteindre 40% de "logement public" d’ici 2035 dans la capitale, via son adjoint au logement Ian Brossat.

Cela comprendrait 30% de logement social, et 10% de logement intermédiaire, et passerait par une modification du PLU et la création d’une "foncière du logement".