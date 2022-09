Le bitcoin a un impact social et environnemental comparable à celui de la viande de bœuf

Miner du bitcoin est presque aussi énergivore que de produire de la viande. Selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports du groupe Nature, l'énergie consommée entre 2016 et 2021 pour produire la plus importante des cryptomonnaies a eu un impact social et environnemental similaire à l'industrie de la viande bovine et neuf fois plus important que l'extraction de l'or, son concurrent non virtuel.