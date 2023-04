Le bouclier tarifaire limite-t-il vraiment la hausse des prix de l'électricité à 15% ?

En réalité, le gouvernement le précise lui-même, "la limitation à 15 % est une moyenne". Pour bénéficier de ce blocage des prix, les particuliers doivent avoir souscrit à "un abonnement éligible au tarif réglementé", c’est-à-dire au tarif bleu proposé par EDF. Au 30 septembre dernier, cela concernait 21,5 millions de ménages, selon le ministère de la Transition énergétique. Ce type de contrat se divise en plusieurs offres : l’offre de base qui connaît une "hausse moyenne de 15,3 % TTC", l’offre heures creuses, une "hausse moyenne de 15,2 % TTC" et l’offre Tempo, une "hausse moyenne de 4,0 % TTC", comme le détaille EDF à TF1. En tout, les prix ont donc augmenté de 4 à 15% par rapport aux derniers tarifs du mois d’août.

En théorie, une "réduction de 0,18 € TTC par kWh consommé" s’applique à tous les contrats de tarif réglementé. Mais en pratique, le montant de la facture peut quand même varier. Pour l’illustrer, EDF donne des exemples concrets de foyers ayant connu des hausses différentes en fonction de l’option choisie. Ainsi, une famille de quatre personnes vivant dans une maison de 100m² et se chauffant à l’électricité constate une hausse de 17,3% sur sa facture avec une option de base. La même famille connaît une hausse de 15,3% avec une option heures creuses et de 3,8% avec une option Tempo (voir graphique ci-dessous). Autre cas de figure, celui d’un couple vivant dans un appartement de 60m² et disposant d’un chauffage collectif et de l’eau chaude via un compteur électrique. Il subit alors une augmentation de 16,3% avec une option de base et de 13,7% avec une option heures creuses. En somme, la facture va dépendre du logement et de l'option choisie.