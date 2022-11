Le FMI appelle la France à mettre fin au "quoi qu'il en coûte" dès 2023 pour limiter les dépenses

"Il est temps d'arrêter le 'quoi qu'il en coûte'" : après avoir déboursé des milliards pour soulager les entreprises et les ménages de la crise énergétique, la France doit commencer dès l'an prochain à assainir ses finances, a recommandé lundi 21 novembre 2022 le Fonds monétaire international (FMI). "Nous avons soutenu le quoi qu'il en coûte, mais il est temps" d'y mettre un terme, a estimé lors d'une conférence de presse Jeffrey Franks, chef de mission du FMI pour la France.

À travers le gel des prix de l'électricité et du gaz, des chèques énergétiques, des remises sur les prix du carburant, un soutien aux entreprises... la France a multiplié les dépenses depuis un an, évaluées par le FMI à plus de 2% de son PIB. Les initiatives du gouvernement ont permis de contenir le taux d'inflation "deux à trois points" en dessous du niveau qu'il aurait atteint sans mesures d'aide, a salué Jeffrey Franks. "La France a le niveau d'inflation le plus faible en Europe grâce au bouclier tarifaire", s'est ainsi félicité le ministre de l'Économie Bruno Le Maire dans une réaction transmise à l'AFP.