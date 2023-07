Le gouvernement va mettre fin à la "politique des chèques exceptionnels", dont le bouclier tarifaire

"Dès lors que l'on doit faire des économies, il faut notamment sortir des dispositifs spécifiques qu'on a mis en place pendant la crise de l'inflation. C'est notamment la politique des chèques exceptionnels", a-t-il ainsi justifié, ajoutant néanmoins que la sortie du bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie se ferait "progressivement".

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire avait annoncé en avril que le bouclier tarifaire limitant les prix de l'électricité pour les particuliers serait maintenu jusqu'à début 2025. Fin 2022, le gouvernement avait évalué à 110 milliards d'euros entre 2021 et 2023 le coût du bouclier énergétique pour les ménages, les collectivités et les entreprises.

Sans détailler la mesure, Gabriel Attal a aussi expliqué qu'il travaillait avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur la question de l'apprentissage. "Il ne s'agit pas de mettre en cause la politique qui a été mise en place et qui a un très grand succès. Mais on sait que sur un certain nombre de subventions qu'on verse et que l'État paye pour l'apprentissage, on peut faire des économies", a-t-il assuré.