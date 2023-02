Le Livret A signe une collecte record en janvier avec plus de 9 milliards d'euros déposés

Un record boosté par l'annonce d'un taux à 3%, dans un contexte d'incertitudes économiques. Les épargnants ont déposé 9,27 milliards d'euros de plus que ce qu'ils ont retiré de leurs Livrets A en janvier, a indiqué ce mardi 21 février la Caisse des dépôts (CDC). C'est le plus haut montant depuis 14 ans, pour un premier mois de l'année. Les encours cumulés du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) atteignaient, au 31 janvier, la coquette somme de 520,9 milliards d'euros, du jamais vu. À eux seuls, les LDDS ont enflé de 1,95 milliard d'euros net le mois dernier.

"Le rebond de janvier 2023 se distingue par sa force. Les ménages ont décidé, sans nul doute, de profiter à plein du relèvement de la rémunération à 3 % en réduisant leurs liquidités non rémunérées sur leurs comptes courants", analysent, dans un communiqué, les économistes du Cercle de l'Épargné. "En privilégiant le Livret A et le LDDS, les ménages tentent de limiter les effets de l’inflation sur leurs liquidités", notent les spécialistes, précisant toutefois que "la protection n'est pas totale, le rendement du Livret A étant négatif d'au moins trois points".