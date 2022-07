Le low cost est "une erreur monumentale" qui dessert les plus modestes, pour le chef étoilé Thierry Marx

D’où la nécessité, soutient Thierry Marx, de sanctuariser l’alimentation et d’arrêter de laisser croire que l’alimentation low cost est la planche de salut des plus modestes. "[Elle] a toujours profité aux plus riches et jamais aux plus pauvres", affirme le chef étoilé. "Le low cost est une idée des années 1970 (…) C’est une erreur monumentale", estime Thierry Marx. "En 10 ans, avec la théorie low cost, on a perdu 100.000 exploitations. Ce n’est pas parce que vous tirez sur la marge de l’agriculteur que vous faites bénéficier des bons produits aux citoyens."

Thierry Marx propose, à l’inverse, de taxer les produits dont on sait qu’ils ne sont pas sains. Il souhaite aussi mettre en marche l’idée des cours de cuisine à l’école pour former le mangeur de demain. "Il faut arrêter cette surconsommation de produits alimentaires qui sont néfastes, en termes d’impacts social, environnemental et nutritionnel. Dans un cours de cuisine, c’est formidable, vous avez un cours de grammaire, un cours d’orthographe, un cours d’arithmétique, un cours d’éducation civique et un cours de géographie et d’histoire", plaide le chef étoilé, qui rappelle qu'il s'agit d'un enjeu de santé.