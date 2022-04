Le niveau d'inflation en France est-il le plus faible de toute la zone euro ?

Alors que le second tour de la présidentielle approche, Bruno Le Maire a défendu ce vendredi le bilan économique d'Emmanuel Macron sur BFMTV. Le ministre de l'Économie a notamment mis en avant des mesures telles que le bouclier tarifaire, permettant d'amortir les hausses des prix de l'énergie.

"Nous luttons contre la hausse des prix de manière globale", a-t-il assuré, avec des résultats à la clef. "Nous avons le niveau d'inflation le plus faible de tous les pays de la zone, Malte mis à part", a-t-il en effet ajouté. Citant une inflation d'environ 7% en Allemagne, il a ici fait référence à des hausses observées sur un an, entre mars 2021 et mars 2022.