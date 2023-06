Le Parlement adopte définitivement un nouveau plafonnement de la hausse des loyers

Le plafond sera fixé à +25 % en outremer, et sera modulable jusqu'à 1,5% en Corse. Le rapporteur a alerté contre un envol des loyers de l'ordre de "6%" dès juillet en cas de non-reconduction de la mesure. Un dispositif similaire plafonnera la hausse de l'indice des loyers commerciaux (ILC), pour les PME, jusqu'au premier trimestre 2024.

Le Sénat avait rejeté par deux fois le texte, reprochant notamment au gouvernement l'absence de prise en compte "globale" de la crise du logement. Mercredi, les députés des groupes LR, RN et Liot ont pointé des limites au texte, et dénoncé son adoption à marche forcée, mais ont apporté leurs voix. Mais, les députés de gauche ont défendu bec et ongle un gel ou une limitation très forte de la hausse de l'indice des loyers plutôt qu'un plafonnement à +3,5%. Celui-ci acterait selon eux un feu vert donné aux propriétaires pour appliquer de nouvelles hausses.