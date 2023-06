Le patron du groupe Casino placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire pour manipulation de cours

Forte période de turbulence pour le groupe Casino. Le PDG de la chaîne de grande distribution, Jean-Charles Naouri, a été placé en garde à vue jeudi 1er juin, dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié. L'inspecteur des Fiances et normalien de 74 ans est auditionné par la Brigade financière, selon une source proche du dossier à l'AFP, confirmant une information du JDD. Les deux avocats de Jean-Charles Naouri n'étaient pas joignables cet après-midi alors que le groupe Casino n'a pas souhaité faire de commentaires.

L'enquête pour laquelle le PDG est entendu vise Casino depuis le 5 février 2020. Elle porte sur des faits de "manipulation de cours en bande organisée, corruption privée active et passive" et "délit d'initié commis courant 2018 et 2019", avait indiqué en mars le Parquet national financier (PNF) à l'AFP. Le PNF avait précisé que l'enquête, qui fait suite à un signalement de l'Autorité des marchés financiers (AMF), a trait au cours de Bourse de la société "durant cette période".