Le prix des carburants ne devrait pas "reflambler d'ici l'été", prédit Michel-Édouard Leclerc

En quelques heures, les prix ont flambé : le coût du baril de pétrole a grimpé de près de 6% lundi, juste après l'annonce de plusieurs grands pays exportateurs de la réduction de leur production dès le mois prochain. Cette hausse aura à terme une incidence sur le prix à la pompe, mais celui-ci ne devrait pas pour autant grimper en flèche dans les semaines à venir, a assuré sur LCI Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc, invité de l'Interview Politique.

Ce sont au total huit des 23 participants de l'Opep+, qui réunit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, qui ont décidé de contracter leurs volumes de 1,16 million de barils par jour. "S'ils font ce qu’ils disent et vont restreindre leur propre production, cela aura probablement un effet de raréfaction et donc d'enrichissement du pétrole d'ici cinq à six mois", a reconnu l'entrepreneur, sans s'alarmer pour autant.