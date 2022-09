Le prix des cigarettes "va augmenter comme l'inflation", prévient la Première ministre Elisabeth Borne

Les fumeurs ne seront pas épargnés par l'inflation. Alors que le gouvernement se prépare à présenter son projet du budget 2023, la Première ministre Elisabeth Borne a effectivement annoncé que le prix du paquet de cigarettes allait être indexé sur l'inflation. Par conséquent, "je vous confirme que le prix du paquet va augmenter comme l’inflation", a-t-elle déclaré sur BFMTV.

"Compte tenu de l'impact sur la santé du tabac, je pense que ça serait plus compréhensible et donc on a prévu en effet d'indexer le prix du paquet de cigarettes sur l'inflation", a expliqué la cheffe du gouvernement.