Le salaire de base en France a augmenté de 3,8% en 2022

L'indice du salaire horaire de base des ouvriers et des employés (SHBOE) a progressé de 0,7% par rapport au troisième trimestre et de 4,5% sur un an. Mais "ces évolutions doivent être mises en regard de l'inflation", rappelle la Dares, le service de statistiques du ministère, dans un communiqué. Le coût de la vie a en effet augmenté de 6% entre fin décembre 2021 et fin décembre 2022. "Sur un an et en euros constants, le SHBOE diminue donc de 1,5% et le SMB de 2,2%", souligne la Dares.