Le taux maximum d'emprunt pour les crédits immobiliers bientôt augmenté

Dans le détail, le taux maximum auquel une banque peut prêter pour une durée de 20 ans (ou plus) passera de 2,4% actuellement à 2,55% ou 2,6%. Pour les prêts de plus courte durée (10 à 20 ans), le taux d'usure sera compris entre 2,58% et 2,63%, contre 2,43% en ce moment. Cette mesure était attendue par les courtiers et représentants des prêteurs, alors que la hausse généralisée des prix fait grimper les taux d'intérêt.