"Légère hausse" de l'activité économique française attendue au deuxième trimestre

"En avril, l'activité a progressé dans les trois grands secteurs : industrie, services et bâtiment", a indiqué Olivier Garnier, directeur général des statistiques, des études et de l'international à la Banque de France, en présentant l'enquête mensuelle de conjoncture de l'institution. Cela s'explique notamment par un effet rebonds dans les secteurs touchés par les grèves contre la réforme des retraites au mois de mars, à commencer par l'énergie et les transports. Selon les calculs, l'activité se stabiliserait ensuite en mai dans les services, tandis que l'industrie et le bâtiment se replieraient - ce qui s'explique, en partie, par les congés plus nombreux ce mois-là.

Sur le plus long terme, l'institut financier escompte une croissance du PIB de 0,6%, inférieure à celle prévue par le gouvernement (1%) et bien moindre que celle de 2,6% enregistrée en 2022. "L'automne dernier, on craignait une récession à la suite de l'invasion de l'Ukraine ; c'est une bonne nouvelle de n'avoir que ce ralentissement", met en avant le gouverneur de la BDF, François Villeroy de Galhau.