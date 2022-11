Les banques limiteront bien leurs frais en 2023, comme promis

De manière générale, "les évolutions des prix moyens, service par service, seront souvent contenues sous les 1%", relève le site. Certains tarifs pourraient même chuter, grâce à la fusion du Crédit du Nord avec sa maison mère, la Société Générale, qui entraîne un "alignement des tarifs", surtout à la faveur des clients du premier. "Pour eux, la baisse de tarif est de 10% pour les profils classiques et premium, et de 38% pour les jeunes", souligne Maxime Chipoy.

Dans le détail des offres, MoneyVox estime que "les leaders (ressortent) confortés". Les "Trophées" alloués chaque année par le site aux banques les moins chères distinguent à nouveau les établissements en ligne Boursorama Banque et Fortuneo, avec des frais montant en moyenne à 2,78 euros par an, et même zéro euro pour les jeunes profils.

Côté banques traditionnelles, "LCL est première sur les jeunes, grâce au très compétitif package LCL Essentiel ; La Banque Postale reste une banque très intéressante pour le plus grand nombre ; quant à Société Générale et BNP Paribas, banques à vocation haut de gamme, leurs tarifs sont totalement adaptés aux clients Premium", complète le président du site.

À l'échelle de chaque région, "de grandes différences tarifaires peuvent exister selon les caisses locales", mais des tendances de fond apparaissent : la Banque populaire propose des bas tarifs pour les jeunes clients, tandis que "le Crédit Agricole, qui sort en tête de ces classements, est souvent le plus intéressant pour les clients les plus haut de gamme", et la Caisse d'épargne est aussi "bien placée, notamment dans les départements et régions d’Outre-mer", détaille le communiqué.