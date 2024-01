Les cinq plus grandes fortunes du monde deux fois plus riches qu’il y a quatre ans, selon Oxfam France

Pour inaugurer le Forum de Davos, en Suisse, l’ONG Oxfam France a publié un rapport ce 15 janvier sur les inégalités mondiales. D’après ses conclusions, "la fortune des 5 hommes les plus riches a grimpé de 114 % depuis 2020" tandis que celle de 5 milliards de personnes a baissé.

À l’occasion de l'ouverture du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, l’ONG Oxfam France publie ce 15 janvier un rapport sur l’état des inégalités de richesses dans le monde. Ses conclusions sont alarmantes : les cinq plus grandes fortunes mondiales ont vu leur patrimoine doubler depuis 2020. Parmi elles, l’ONG cite Jeff Bezos, homme d’affaires américain et fondateur de la plateforme d'e-commerce Amazon. En d’autres termes, selon ce rapport, la fortune de ces cinq hommes les plus riches du monde "a grimpé de 114%" en seulement quatre ans, augmentant "de 3300 milliards de dollars depuis 2020, à une vitesse 3 fois plus rapide que celle de l’inflation".

La France, un cas concret

Dans le même temps, c’est la richesse cumulée de cinq milliards de personnes qui a baissé, pointe Oxfam France, alors que la planète vit au rythme de l'inflation, causée notamment par la reprise économique après la pandémie et la guerre en Ukraine. "Si cette tendance se poursuit, nous pourrions voir dans près de 10 ans la fortune d’un multimilliardaire franchir pour la première fois le cap de 1000 milliards de dollars alors qu’il faudra encore 230 ans pour éradiquer la pauvreté", alerte l’ONG.

Une attention particulière est portée sur la France, qui est loin d’être épargnée par ces inégalités. Tandis que "les quatre milliardaires français les plus riches et leurs familles – la famille Arnault, la famille Bettencourt Meyers, Gérard et Alain Wertheimer – ont vu leur fortune augmenter de 87 % depuis 2020", 90% des Français ont assisté à la baisse de leur richesse cumulée.

Comme à son habitude, Oxfam France joint à ses observations une série de recommandations à destination des dirigeants. Pour réduire ce fossé, elle conseille de taxer davantage les ultra-riches, alors qu’"un impôt sur la fortune pour les multimillionnaires et les milliardaires du monde entier pourrait rapporter 1800 milliards de dollars par an". L’ONG préconise notamment la création d’un "impôt sur la fortune climatique". Celui-ci permettrait de "taxer, d’une part, le niveau de patrimoine (la taille de la fortune), et d’autre part, la quantité de CO2 qu’il contient (son impact sur le climat)".