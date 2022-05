Les coups de pouce que les entreprises peuvent mettre en place pour le pouvoir d’achat de leurs salariés

Augmenter les salaires et verser des primes. Pour accroître le pouvoir d’achat, ces deux outils traditionnels font mouche dans l’esprit des salariés. Immédiatement tangibles, ces sommes apparaissent rapidement sur le compte en banque de leurs bénéficiaires. Il faut néanmoins garder en tête que ces attributions peuvent coûter cher : imposables pour le salarié (de 0 à 45 % en fonction de sa tranche d’imposition), ces nouveaux revenus versés restent soumis aux charges patronales et sociales. Ils demandent ainsi à l’entreprise de quasiment doubler son effort, une exigence souvent difficile à assumer.

Or, les prix continuent de flamber. D’après l’Insee, l’inflation a atteint 4,8 % sur un an. Cette explosion touche tous les secteurs : l’alimentation, les services et produits manufacturés. Cette valse des étiquettes inquiète et devient, comme l’a montré la campagne présidentielle, la première préoccupation des Français. Les salaires ne suivent pas et d’après une étude de l’institut de sondage OpinionWay, publiée début avril, 37 % d’entre eux ne parviennent plus à vivre décemment. Beaucoup renoncent à se faire plaisir ou sacrifient des produits d’hygiène.

Benjamin Suchar, co-fondateur et CEO de la société Worklife, pense que les employeurs gardent un rôle important : "Au cours des trente dernières années, il était facile pour les entreprises d’ajuster les salaires à la seule productivité, l’État garantissant le maintien du pouvoir d’achat par des baisses d’impôts, de cotisations sociales, etc. Aujourd’hui, les entreprises ont un rôle bien plus important à jouer pour le maintien du pouvoir d’achat des Français." Pour aider leurs salariés, de nombreuses entreprises choisissent de mettre en place des dispositifs avantageux. Exemptés de charges sociales et libérés de toute imposition, ils offrent un gain de pouvoir d’achat à moindre coût pour tous les acteurs.