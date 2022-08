Les "dark stores", ces entrepôts de l'ombre qui divisent

Ils fleurissent dans les grandes villes françaises, au grand dam des élus de tous bords. Les dark stores ou entrepôts de l'ombre font de plus en plus parler d'eux à mesure qu'ils se multiplient dans les grandes villes, portés par des entreprises dites du "quick commerce", telles que Gorillas, Flink ou Getir.

De Paris à Marseille en passant par Nice, ces points de vente, dont l'activité s'est accélérée depuis les confinements et couvre-feu successifs et dont la croissance s'est établie à 86%, portant leur chiffre d'affaires à 122 millions d'euros en 2021, crispent les mairies et les commerçants. Que sont les dark stores ? Comment fonctionnent-ils ? Que leur reproche-t-on précisément ? La rédaction de TF1info fait le point sur ce phénomène.