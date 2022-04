Les défaillances d’entreprises en forte hausse depuis le début de l’année

Les plus touchées sont les jeunes entreprises. Les défaillances concernent principalement celles fondées juste avant la crise ou pendant (+52%) alors que 1927 procédures concernent les sociétés de moins de trois ans. Des sociétés qui "n’ont pas eu le temps de développer une activité", précise Altares. Les PME, notamment celles comptant entre 10 et 49 salariés, sont également particulièrement concernées avec 645 défaillances au premier trimestre, un chiffre en hausse de 56% sur un an.

Par secteur, la dégradation est particulièrement importante dans la construction, l’industrie et le commerce. Les défaillances d’entreprises travaillant dans la vente de détail ont augmenté de 83% sur un an. C’est notamment l’alimentation générale qui a fait les frais de cette hausse. Le secteur de l’automobile a également vu le nombre des défaillances d’entreprises augmenter de 33% par rapport à 2021.

Sans grande surprise, la restauration fait partie des secteurs les plus touchés avec 600 défaillances d’entreprises, un chiffre qui a presque doublé sur un an. Les défaillances de sociétés œuvrant dans les services aux particuliers sont également en hausse : +86% sur un an pour les salons de coiffure et les instituts de beauté notamment.