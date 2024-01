Les défaillances d'entreprises en forte hausse en 2023

Les faillites d'entreprises se multiplient en France, avec un total de 55.492 défaillances enregistrées au cours de l'année écoulée. Tous les secteurs de l'économie sont concernés, de l'hôtellerie-restauration à l'immobilier, en passant par la construction.

Les faillites d’entreprises sont reparties à la hausse au cours de l'année 2023 en France. La hausse des taux d’intérêt, l'arrêt des aides Covid et du moratoire de l'Urssaf sur les charges sociales et patronales ont conduit à une vague de redressements judiciaires en France, avec des pertes d’emplois importantes à la clé.

Selon les derniers chiffres publiés par la Banque de France, entre janvier et décembre 2023, un total de 55.492 faillites a été enregistré en France, contre 41.297 sur les douze mois précédents, soit une augmentation de 34,4%, indique l'institution monétaire de France dans un nouveau rapport publié ce vendredi 5 janvier.

Dans le détail, les défaillances ont augmenté de 44,6% au cours de douze derniers mois dans l'hébergement-restauration, de 44,4% dans l'information et la communication, de 40,4% dans les activités immobilières et de 38,7% dans la construction. Elles ont en revanche baissé de 1,3% sur la même période dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche.

Si on regarde par taille d'entreprise, les défaillances de TPE-PME ont bondi de 34,3%, avec 55.435 faillites sur un an. Les défaillances d'entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises augmentent quant à elles de 111,1% par rapport à 2022, mais sur un nombre beaucoup plus limité, avec un total de 57 faillites déclarées au cours de l’année écoulée.

Un niveau qui reste inférieur à la période 2010-2019

L'institution monétaire rappelle dans son rapport que les défaillances d'entreprises ont "fortement reculé à compter du début de la crise sanitaire, à la suite de la modification temporaire des dates de caractérisation et de déclaration de l'état de cessation de paiements, puis des mesures publiques de soutien en trésorerie permettant d'éviter cet état de cessation des paiements".

Globalement, le nombre de défaillances sur un an reste néanmoins encore "sensiblement inférieur au niveau moyen de 59.342 faillites sur la période 2010-2019", souligne la Banque de France, qui note en outre un "nouveau ralentissement" dans le rythme de hausse du nombre de défaillances d'entreprises, avec +35,6% sur un an enregistré au mois de novembre.