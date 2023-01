Les femmes, gagnantes ou perdantes de la réforme des retraites ?

Si les femmes partiront plus tard en moyenne que les hommes, elles toucheront aussi davantage qu’aujourd’hui. Et ce comparé aux hommes. C’est d’ailleurs l’un des principaux arguments avancés par l’exécutif : les femmes auront leur "pension améliorée, deux fois plus que les hommes en moyenne", répétait encore Gabriel Attal, ministre des Comptes publics, ce mardi 24 janvier sur LCI. Avec comme objectif, in fine, de réduire l’écart des montants de pension selon le genre. En 2020, cet écart était évalué à 40% pour les pensions de droit direct, selon des chiffres de la Drees que nous citions ici.

Selon le rapport gouvernemental, "la pension moyenne augmentera de 0,3 % pour la génération 1962, de 0,6 % pour celle des personnes nées en 1966 et de 1,5 % pour celles de la génération 1972". Avec bien une amélioration plus importante pour les femmes, du fait de la revalorisation du minimum de pension qui les touche plus que les hommes : "+1 % pour la génération 1966 et +2,2 % pour les générations suivantes, contre respectivement +0,2 % et +0,9 % pour les hommes". Des évolutions qui sont deux fois plus importantes, mais qui restent "très faibles", remarque Michael Zemmour, maître de conférences en économie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, auprès de TF1info.