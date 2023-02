Les Galeries Lafayette vont être placées en redressement judiciaire

À sa demande, cette semaine, le tribunal de commerce de Bordeaux a placé sa principale holding, la Financière immobilière bordelaise (FIB), en redressement judiciaire. Il s'agit de la société avec laquelle le millionnaire a bâti un vaste empire commercial et hôtelier actuellement en difficulté. Cette initiative doit permettre "de poursuivre l'activité" et "préparer les meilleures conditions de remboursement des créanciers et entreprises", a précisé Michel Ohayon, dont la stratégie vise à "réduire le périmètre de la société", en cédant des actifs, pour permettre "un très fort désendettement". "FIB est solide, on dispose d'actifs qui font partie des plus beaux de France", martèle-t-il.