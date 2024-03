Les "indics" du fisc : un jackpot pour l'État, mais aussi pour vous !

Les "indics" du fisc sont des citoyens qui ont choisi de livrer des informations aux services des impôts sur des biens ou des sommes non déclarées. Depuis leur création en 2017, les aviseurs fiscaux ont gagné en moyenne 380 000 euros. Le point avec Maud Descamps.

On le sait, l’État a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses, d’où les taxes et impôts réguliers. Et si la solution était les "aviseurs fiscaux", ces Français qui ont fait le choix de livrer des informations au fisc omises par leurs proches ou leurs voisins ? Une chose est sûre : cela rapporte gros. Ces "indics du fisc" comme on les appelle aussi, rapportent aux services de l’État l'acquisition de biens non déclarés, voire les comptes bancaires cachés des personnes qui les entourent. Plus d’informations avec Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1.

146 millions d’euros récupérés par l’État

Cette pratique, qui existe depuis 2017, a d’ores et déjà rapporté en moyenne 380 000 euros aux aviseurs fiscaux. Il ne s’agit pas là d’un salaire, mais d’un pourcentage de la somme que ce dernier a permis à l’État de récupérer. Un jackpot donc pour les indics, mais aussi pour l’État qui a pu reprendre 146 millions d’euros en six ans. Avec une telle somme, on peut comprendre que cela pousse les Français à devenir des aviseurs : 450 personnes se sont manifestées auprès de l’État, plus de la moitié ont été évincées, car les dossiers rapportés n’étaient pas pertinents et 150 ont des dossiers en cours. En revanche, seules neuf personnes ont réellement permis à l’État de récupérer de grosses sommes. Rien que sur l’année 2022, deux aviseurs fiscaux ont permis de récupérer pour 35 millions d’euros d’impôts non réglés, et les amendes qui vont avec, pour des avoirs cachés à l’étranger

Si jamais vous étiez tenté de vous lancer dans cette aventure, il faut avoir "du lourd" en stock. En effet, il faut que la fraude signalée soit d’au moins 100 000 euros. Pour autant, cela reste un dispositif qui divise au sein de l’opinion, les Français n’étant pas vraiment friands de ce que l’on peut appeler de la délation. Dans les rues de Toulouse, les passants interrogés sont mitigés. Certains assurent que c’est aux "services compétents de faire leur travail", quand d’autres avouent que "pour une grosse somme d’argent, pourquoi pas".

Qui sont ces aviseurs fiscaux ?

Lorsque le Parlement avait voté la possibilité de payer les personnes qui apportent des informations au fisc sur des possibles fraudes fiscales, en 2016, la nouvelle avait été accueillie avec une certaine sévérité. Mais sept ans plus tard, force est de constater que les aviseurs fiscaux sont rentrés dans le paysage de la lutte anti-fraude. Mais alors, qui sont-ils ? Les profils sont divers et variés. Cela peut être votre comptable qui voit passer des sommes conséquentes non déclarées et qui se sentirait comme obligé de les déclarer au fisc, ou bien… vos ex-conjoint(e)s, certainement fâché(e)s contre vous.