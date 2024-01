Les paiements en espèces bientôt plafonnés à 10.000 euros dans l'Union européenne

Le Parlement et les États de l'Union européenne ont trouvé jeudi un terrain d'entente pour limiter à 10.000 euros les paiements en liquide au sein des 27. Cette disposition doit désormais être formellement adoptée avant d'entrer en vigueur.

Une mesure pour lutter contre le blanchiment d'argent. Le Parlement européen et les États membres de l'UE se sont mis d'accord pour établir un plafond pour les paiements en cash au sein des 27. Celui-ci sera de 10.000 €. Jusqu'à présent, certains pays disposent déjà de règles en la matière - comme la France - mais d'autres demeuraient beaucoup plus laxistes, à l'instar de l'Allemagne et de l'Autriche.

Cette disposition s'inscrit dans le cadre d'un texte plus global, destiné à mieux lutter contre le financement du terrorisme. L'objectif est de rapprocher des règlementations très disparates et d'accentuer la coopération dans l'espace de l'Union européenne pour détecter et limiter les transactions douteuses. Il "garantira que les fraudeurs, le crime organisé et les terroristes n'auront plus de possibilité de légitimer leurs profits par le biais du système financier", s'est félicité le ministre belge des Finances, Vincent Van Peteghem. De son côté, la Commissaire aux Services financiers, Mairead McGuinness, a salué "une étape importante pour la lutte contre l'argent sale dans l'UE".

Transparence et traçabilité

Parmi les autres changements figurent des règles durcies pour les banques, agences immobilières et casinos - qui devront

pouvoir identifier leurs clients ou les propriétaires d'actifs derrière des montages financiers opaques -, une surveillance accrue des transactions en crypto-monnaie et une meilleure traçabilité sur le commerce des produits de luxe (métaux précieux, bijoux, montres, voitures très haut de gamme, jets privés ou yachts). À noter que les clubs de football professionnels et leurs agents n'échapperont pas à ce tour de vis. Toutefois, une période de transition de cinq ans est prévue.

L'ensemble de ces mesures doit encore être formellement adopté par le Conseil et le Parlement Européen, avant d'entrer en vigueur.

Pour rappel, le principe de la création d'une agence de l'Union européenne contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme avaient déjà été entériné en décembre dernier. Désignée sous son acronyme anglophone AMLA ("Anti-money laundering authority"), elle sera notamment chargée de superviser et de coordonner les autorités nationales afin de mieux détecter et combattre les activités douteuses transfrontalières.