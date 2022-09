Les prévisions de croissance en France pour le 2e semestre revues à la baisse

L’Insee revoit sa copie. L'Institut national de la statistique a revu mercredi à la baisse ses prévisions de croissance pour le second semestre de 2022. En cause ? Le contexte économique, entre les fortes contraintes sur la production et la hausse rapide des coûts de l'énergie.

Dans sa dernière note de conjoncture, l'Institut national de la statistique table sur une croissance de 0,2% au troisième trimestre, puis de 0,0% pour les trois derniers mois de l'année, contre +0,3% prévu pour chaque période lors du point réalisé en juin. Toutefois, à la faveur d'un deuxième trimestre bien meilleur (0,5% de croissance) que préalablement estimé, reflété par les résultats financiers des entreprises, la prévision de croissance de l'Insee pour l'ensemble de 2022 est revue en légère hausse, à +2,6%, contre +2,3% précédemment.