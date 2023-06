La trésorerie d’une entreprise reste un actif toujours disponible

Gérer la trésorerie d’une entreprise n’a rien d’anodin. Il s’agit de l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné. Il faut suivre les entrées et sorties d’argent et de nombreux indicateurs pour savoir quelle stratégie adopter (emprunts, investissements…). Une mauvaise gestion de trésorerie peut rapidement mettre l’entreprise en péril. Ces fonds doivent rester facilement accessibles pour l’entreprise : elle en a besoin pour couvrir des dépenses prévues ou non, ou financer des projets lorsqu’une opportunité se présente. Ces liquidités permettent également de régler les charges de l’entreprise (salaires, fournisseurs, etc.). Impossible de mettre de côté cet actif, juge la Cour de cassation.

L’affaire jugée concerne un chef d’entreprise qui conteste son placement en redressement, puis en liquidation. Le tribunal de commerce estime que sa trésorerie ne peut pas entièrement servir à payer ses charges. "Une partie sert à une affectation déterminée tandis que le reste, réellement disponible dans sa trésorerie, était insuffisant pour payer les factures immédiates", affirment les juges.

Le tribunal insiste : "Cette partie de la trésorerie qui a été versée par des investisseurs en vue d’un achat particulier, ne peut pas être dépensée ailleurs. Elle ne peut donc pas être comptée comme actif disponible, utilisable pour assurer la vie quotidienne de l’entreprise."