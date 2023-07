Livraison à domicile : clap de fin pour Gorillas et Getir en France

En France, le groupe Getir générait en 2022 un chiffre d'affaires de 120,3 millions d'euros selon une note interne à l'entreprise, dont moins de la moitié via ses marques Getir et Gorillas. L'entreprise turque connaît également des difficultés dans d'autres pays comme en Espagne, où plus de 1500 emplois sont menacés par son retrait.