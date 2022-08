Livraison de courses à domicile : pourquoi les "dark stores" sont au cœur des crispations

Ces "dark stores" sont considérés par la mairie comme des entrepôts, alors que les locaux dans lesquels ils ont été installés sont le plus souvent des locaux commerciaux. Or, entrepôts et commerces n'ont pas les mêmes impacts en matière de nuisance et d'animation de quartier. Et nombreux sont les riverains qui se plaignent des désagréments générés, notamment par le va-et-vient des livreurs, à scooter ou à vélo.