Livret A : le taux relevé à 3%, annonce le ministre Bruno Le Maire

Placement le plus populaire en France, le Livret A était, un an plus tôt, à son niveau plancher de 0,5%. Il avait doublé une première fois au 1er février 2022, puis une nouvelle fois au 1er août, pour atteindre 2%. Plafonnés à 22.950 euros, ces comptes d'épargne n'étaient garnis en moyenne qu'au quart de leur capacité, fin 2021, selon la Banque de France. Les sommes qui y sont placées sont garanties et les intérêts sont exonérés d'impôt et de prélèvements sociaux.