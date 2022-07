Livret A : pas de coup de pouce au 1er août, une hausse "possible" du taux à 2%

Les prix augmentent, le taux du livret A aussi. Face à l'inflation, il pourrait atteindre 2% au 1er août, a annoncé ce mercredi le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, qualifiant de "possible" le doublement du taux du produit d'épargne détenu par le plus de Français, actuellement de 1%.

Cette augmentation est automatique. Deux fois par an, le taux du livret A est calculé en fonction du taux d'inflation moyen des six derniers mois et de la moyenne des taux interbancaires. En février dernier, il avait déjà doublé, passant de 0,5% à 1%.

En revanche, François Villeroy de Galhau exclut tout coup de pouce exceptionnel. "Comme l'application de la formule conduit à une hausse significative sur le livret A, et encore plus sur le LEP (livret d'épargne populaire, qui pourrait passer de 2,2% à 4,5%, NDLR), il n'y a pas, à nos yeux, de justification à faire un geste exceptionnel supplémentaire", a expliqué sur franceinfo le gouverneur de la Banque de France.