Le Livret A enregistre une collecte record au premier semestre 2023

Comment expliquer de tels chiffres ? La revalorisation du Livret A à un taux de 3% a bien sûr accru l'ampleur des placements des Français. C'est d'ailleurs le premier trimestre qui a porté les résultats records de ces six mois. En effet, entre janvier et fin mars, l'écart entre dépôts et retraits, appelé "collecte nette", constituait déjà un surplus de 20 milliards d'euros. Même s'ils ont aussi engrangé des montants d'épargne importants sur les trois mois suivants, les dépôts se sont quelque peu calmés jusqu'au début de l'été.