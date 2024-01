Livret d'épargne populaire : son taux va baisser le 1ᵉʳ février, mais restera "très supérieur à l'inflation"

Le taux de rémunération du Livret d'épargne populaire demeurera "très supérieur à l'inflation" au 1ᵉʳ février, date de sa prochaine révision. Fixé à 6% depuis le 1ᵉʳ août 2023, ce dernier est pour rappel révisé tous les six mois.

Il est révisé tous les six mois et pourrait baisser au 1ᵉʳ février. Le taux de rémunération du Livret d'épargne populaire (LEP) demeurera "très supérieur à l'inflation" lors de sa prochaine révision, a indiqué jeudi sur France 2 le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau précisant que ce dernier va être proposé "dans les prochains jours" au ministre de l'Économie et des Finances.

Fixé à 6% depuis le 1ᵉʳ août 2023, le taux du LEP est, selon sa formule de calcul, la moyenne de l'inflation observée sur les six derniers mois. Celle-ci, qui a ralenti à la fin de l'année 2023, a atteint en décembre 3,7% sur un an, selon une première estimation de l'Insee qui doit être confirmée vendredi.

Contacté par l'AFP, le directeur du Cercle de l'épargne Philippe Crevel a estimé le résultat entre 4,25% et 4,5%. Mais le gouverneur a la possibilité d'y déroger, comme cela a été le cas l'été dernier : le taux avait alors été fixé à 6%, contre 5,6% théoriquement.

1,8 million de LEP ouverts entre janvier et octobre 2023

Détenu par 10,7 millions de Français, le LEP est réservé aux épargnants les plus modestes, qui peuvent y déposer jusqu'à 10.000 euros - un plafond relevé de 2.300 euros en octobre 2023.

Alors que l'inflation a parfois renoué en 2022 et 2023 avec des niveaux inédits depuis les années 1980, la Banque de France a recensé 1,8 million de nouveaux LEP ouverts entre janvier et octobre 2023. Au total, près de 19 millions de Français seraient éligibles à l'ouverture d'un LEP, selon le fisc.

Jeudi matin, François Villeroy de Galhau a par ailleurs confirmé que le taux du Livret A, autre placement très populaire à la rémunération garantie, resterait fixé à 3% jusqu'à la fin janvier 2025.

"C’est un taux de plus en plus intéressant puisque l’inflation va passer sous les 3% d'ici à quelques mois" et possiblement "avant la moitié de l'année 2024", a-t-il observé.